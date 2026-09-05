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Мусиала вернется в заявку «Баварии» в матче с «Шальке». Хавбек пропустил 2 игры после того, как терял сознание в 2 матчах подряд

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала вернется в заявку команды в матче 2-го тура Бундеслиги против « Шальке », который пройдет 5 сентября.

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