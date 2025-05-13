Генетический анализ на основе нейросетей поможет в селекции сельскохозяйственных животных

Ученые предложили и апробировали принципиально новый метод анализа гомозиготных участков генома — последовательностей, идентично унаследованных от обоих родителей, — на основе их визуализации и классификации с применением сверточных нейросетей.
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