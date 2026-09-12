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Путин о сложностях формирования многополярного мира и роли ООН

Президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС, прошедшего 12 сентября в Нью-Дели, заявил, что формирование многополярного мира сопровождается определёнными трудностями.

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