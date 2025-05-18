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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения роботизированной платформы ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения роботизированной платформы ВСУ

Минобороны России 18 мая опубликовало кадры объективного контроля уничтожения роботизированной платформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дрона группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.

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