Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения роботизированной платформы ВСУ

Минобороны России 18 мая опубликовало кадры объективного контроля уничтожения роботизированной платформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дрона группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.
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