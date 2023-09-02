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«Ноттингем Форест» купил за 30 млн евро опорника ПСВ Сангаре

«Ноттингем Форест» купил за 30 млн евро опорника ПСВ Сангаре

«Ноттингем Форест» объявил о трансфере Ибрагима Сангаре. Английский клуб подписал с опорником ПСВ 5-летний контракт.

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