"Прыжок Сокола" завершился комичным висением на деревьях. Целая десантная группа НАТО моментально потеряла боеспособность из-за неправильного приземления".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЗЖ Россия начала «об...
- АР «Обуржуинились вк...
- «Брат, давай вези...
Позорники, а американцы десант на своей же территории зачем высаживали? Поди теперь все в медалях ходят. Вообще я поражаюсь им, смотришь на какого нибудь американского генералишку, он увешан планками до пуза, видно прошел две мировые, афган, Ирак, Ливию, Сирию, теперь Иран. И жив ещё.