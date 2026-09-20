ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 719 подписчиков

"Прыжок Сокола" завершился комичным висением на деревьях

"Прыжок Сокола" завершился комичным висением на деревьях

"Прыжок Сокола" завершился комичным висением на деревьях. Целая десантная группа НАТО моментально потеряла боеспособность из-за неправильного приземления".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ринат Ахметуллин
Ринат Ахметуллин

Позорники, а американцы десант на своей же территории зачем высаживали? Поди теперь все в медалях ходят. Вообще я поражаюсь им, смотришь на какого нибудь американского генералишку, он увешан планками до пуза, видно прошел две мировые, афган, Ирак, Ливию, Сирию, теперь Иран. И жив ещё.