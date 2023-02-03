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Овечкин о соперничестве с Кросби: «После завершения карьеры выпьем пива и поговорим обо всем. Мы друзья, в первые годы были другие отношения»

Александр Овечкин намерен выпить пива с Сидни Кросби после завершения карьеры.  «Думаю, что он все еще получает удовольствие от хоккея, как и я.

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