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ИА Реалист

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Турция перепродала российские С-400 третьей стране

Турция перепродала российские С-400 третьей стране

АНКАРА (ИА Реалист). 10 июля турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщила, что Турция перепродала российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива.

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