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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили, как дневной свет улучшает качество сна

Ученые выяснили, как дневной свет улучшает качество сна

Ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что регулярное пребывание при ярком естественном освещении способствует более быстрому засыпанию, улучшает качество ночного отдыха и увеличивает продолжительность глубокого сна.

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