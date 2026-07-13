Ученые выяснили, как дневной свет улучшает качество сна

Ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что регулярное пребывание при ярком естественном освещении способствует более быстрому засыпанию, улучшает качество ночного отдыха и увеличивает продолжительность глубокого сна.
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