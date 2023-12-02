Крючков: ЦИПСо проводит массовую атаку в чатах Telegram и на российских сайтах

Он призвал жителей Крыма доверять только информации из официальных источников на фоне фиксирующихся массовых рассылок по выманиванию номеров банковских карт у родственников военнослужащих и мобилизованных.
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