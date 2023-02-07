Курс валют НБМ на 7 февраля

Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте 0,07 бана, но отыграл у единой европейской валюты еще 30 с половиной банов, передает Noi.
Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте 0,07 бана, но отыграл у единой европейской валюты еще 30 с половиной банов, передает Noi.
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