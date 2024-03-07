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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО»

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. – Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО.

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