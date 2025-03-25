47 тысяч нижегородцев столкнулись с ожирением в 2024 году

47 тысяч человек с ожирением появилось в Нижегородской области в 2024 году. Среди тех, кто подтвердил этот диагноз в прошлом году, числится более девяти тысяч детей, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.
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