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Закон и Порядок

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Зеленский отказался от предложения о переговорах с участием России

Зеленский отказался от предложения о переговорах с участием России

Зеленский выступил против предложения Эрдогана о переговорах с участием России Украинский лидер не исключил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Значит СВО должна быть доведена до конца . Это непререкаемо.
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1 час.
star
Эрдогану и всем остальным&quot;посредникам&quot;пора заткнуться,займитесь своими делами(не услышали слова благодарности от эрдогана,которого только Россия спасла ,предупредив о перевороте).Идите все в сад ,пока не уничтожим всех укронациков-к нам не лезть!!!
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1 час.
Наталия
На данном этапе любые переговоры бессмысленны. А после подписания Украиной капитуляции - тем более.
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7 мин.

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