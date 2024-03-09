Зеленский выступил против предложения Эрдогана о переговорах с участием России Украинский лидер не исключил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».
Зеленский отказался от предложения о переговорах с участием России
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Значит СВО должна быть доведена до конца . Это непререкаемо.
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1 час.
star
Эрдогану и всем остальным"посредникам"пора заткнуться,займитесь своими делами(не услышали слова благодарности от эрдогана,которого только Россия спасла ,предупредив о перевороте).Идите все в сад ,пока не уничтожим всех укронациков-к нам не лезть!!!
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1 час.
Наталия
На данном этапе любые переговоры бессмысленны. А после подписания Украиной капитуляции - тем более.
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7 мин.
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