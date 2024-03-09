Зеленский отказался от предложения о переговорах с участием России

Значит СВО должна быть доведена до конца . Это непререкаемо.

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Эрдогану и всем остальным"посредникам"пора заткнуться,займитесь своими делами(не услышали слова благодарности от эрдогана,которого только Россия спасла ,предупредив о перевороте).Идите все в сад ,пока не уничтожим всех укронациков-к нам не лезть!!!