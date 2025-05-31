Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Бабахнуть в Еллоустон... и вулкан сам сделает остальное с пиндосиками. А Гейропа очень кучненько расположена... Радиа...Медведев пригрози...
  • Александр Ляшенко
    «Будут храбрые судьи, храбрые прокуроры и следователи – и тогда процесс очищения и оздоровления не за горами.Так поче...Вернуть награбленное
  • Вадим Скоробогатов
    Зеля пытается сам себя лигетимизировать...Не тЛА он..Он как и бандера..СОПЛЯ он зелёнаяМедведев мощно вы...

Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»

Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»

Россия не позволит перевооружиться Германии, начавшей две мировые войны Германия предоставит Киеву военную помощь в 5 миллиардов евро, заявило министерство обороны после встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает IPN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Надо в любом случае по Берлину двинуть,это бесконечно быть не может,война чужими руками !
Ответить
3 час.
Eduard
Прямо по Парламенту Берлина врежте!
Ответить
3 час.
александр лаптанович
Едут ,едут по Берлину наши казаки!
Ответить
31 мин.
наверх