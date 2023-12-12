SCMP: тайваньского пилота обвинили в намерении угнать военный вертолет CH-47

Пилота вооруженных сил Тайваня обвинили в намерении угнать военный вертолет CH-47 Chinook и посадить его на авианосце ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет издание South China Morning Post со ссылкой на верховную прокуратуру Тайваня.
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