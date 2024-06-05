Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • brigadier21 Snytsarienko
    Чем кончилось - я и без тебя знаю, только где вы все были, такие правильные, когда 4 сепаратиста в Беловежье за всю с...Покупку гражданст...
  • brigadier21 Snytsarienko
    За базаром следи, ты в оскорбления ушёл - значит уже проиграл морально. Тебя разогрели и мозг твой кроме как агрессив...Покупку гражданст...
  • Silver Kont
    Хохопидор продажный, по другому не скажешь...Покупку гражданст...

Сатановский: со стороны США идет зондирование российского ядерного щита

Сатановский: со стороны США идет зондирование российского ядерного щита

Власти США опасаются, что Россия может применить ядерное оружие на Украине, если «незалежная» будет и далее атаковать приграничную территорию России оружием американского производства.

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Комментарии
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n
nyha
Сарматушку в центр пентагона..и все дела...
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19 час.
Елена Козловская
согласна на все 100
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18 час.

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