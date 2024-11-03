Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат, в том числе, наемники из Тайваня. Из сообщения внешнеполитического ведомства страны Сяо Гуанвэя стало известно о не выжившем наемнике из Тайваня, передает РИА Новости.