Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат, в том числе, наемники из Тайваня. Из сообщения внешнеполитического ведомства страны Сяо Гуанвэя стало известно о не выжившем наемнике из Тайваня, передает РИА Новости.
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