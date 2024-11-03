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Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат, в том числе, наемники из Тайваня. Из сообщения внешнеполитического ведомства страны Сяо Гуанвэя стало известно о не выжившем наемнике из Тайваня, передает РИА Новости.

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