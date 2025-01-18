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Монфис о восстановлении после 3-го круга AO: «Ванна со льдом – не моя тема. Попробую две минуты максимум. Залез-вылез»

Монфис о восстановлении после 3-го круга AO: «Ванна со льдом – не моя тема. Попробую две минуты максимум. Залез-вылез»

В третьем круге он победил четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4. – Это был невероятный матч.

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