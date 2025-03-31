Starship готовится к старту. На редком фото показали космический корабль сразу с двумя ускорителями Super Heavy

Компания SpaceX продолжает подготовку к очередным испытаниям своей многоразовой системы Starship. Недавно космический корабль Ship 20 был перемещён на новое место, где он теперь находится рядом с ускорителями Booster 12 и Booster 15.
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