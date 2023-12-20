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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин об 1:4 от Минска: «Витязь» заржавел, такое впечатление. Мы много играли в меньшинстве, почти половину встречи»

«Витязь» проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ. – Матч нам совсем не удался. Такое впечатление, команда заржавела.

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