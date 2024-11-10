Трамп сформировал комитет для подготовки к инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп, одержавший победу на недавних выборах, объявил о формировании комитета, отвечающего за организацию его инаугурации, которая намечена на 20 января 2025 года, сообщили СМИ со ссылкой на штаб политика.
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