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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие артиллерийских подразделений ЦВО уничтожили командные пункты «противника» под Оренбургом

Военнослужащие артиллерийских подразделений ЦВО уничтожили командные пункты «противника» под Оренбургом

По замыслу расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции условного противника. Для их уничтожения в районы выдвинулись расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

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