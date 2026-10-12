How to Set Up WooCommerce Minimum Order Rules

A $12 order can be perfectly valid for a customer and still lose money for the store. Pick-and-pack time, payment fees, packaging, and shipping overhead do not shrink just because the cart total does.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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