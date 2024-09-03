Когда возобновят движение по улице Курмангазы в Алматы

Движение по улице Курмангазы в южной столице планируется возобновить к середине сентября. Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», введенное ранее ограничение по улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова продлено до середины сентября.