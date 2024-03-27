Небратья всё-таки обрушили мост. Но есть нюанс

Lupen Dupa

Два капитана "признались, что произошедшее ставит их в тупик"? Тоже мне, ребус! Судно обесточилось, а резервная динамка не запустилась. Потому что индусы, да. В результате, судно не могло управляться, а инерцию никто не отменял, как и течение реки. Всё! :)