Рухнувший в Балтиморе мост убил шесть человек: Капитан из Незалежной перепутал мосты? Выяснились последствия эпичного обрушения американского моста.
Небратья всё-таки обрушили мост. Но есть нюанс
Комментарии
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Дмитрий Востряков
Если чего-то сильно захотеть и об этом попросить всевышнего, то Господь обязательно исполнит желание!
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3 час.
Н
Наталья
Бумеранг, однако...
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2 час.
Lupen Dupa
Два капитана "признались, что произошедшее ставит их в тупик"? Тоже мне, ребус! Судно обесточилось, а резервная динамка не запустилась. Потому что индусы, да. В результате, судно не могло управляться, а инерцию никто не отменял, как и течение реки. Всё! :)
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5 мин.
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