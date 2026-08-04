Бесплатные тренировки помогут жителям Войковского успешно выступить на фестивале бега

До главного бегового праздника этого лета — Большого фестиваля бега — осталось меньше месяца. 23 августа Москва вновь превратится в одну большую трассу, и у жителей Войковского района есть шанс подойти к старту во всеоружии, не тратясь на дорогие фитнес-клубы.
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