Бесплатные тренировки помогут жителям Войковского успешно выступить на фестивале бега

До главного бегового праздника этого лета — Большого фестиваля бега — осталось меньше месяца. 23 августа Москва вновь превратится в одну большую трассу, и у жителей Войковского района есть шанс подойти к старту во всеоружии, не тратясь на дорогие фитнес-клубы.