Представлен Volkswagen Touareg Ruiying Edition: 265 л.с., 8-ступенчатый «автомат», полный привод и улучшенное оснащение

В Китае стартовали продажи улучшенного Volkswagen Touareg — в исполнении Ruiying Edition. Машина получила модернизированную информационно-развлекательную систему Innovision Cockpit с 15,05-дюймовым сенсорным экраном, расширенными возможностями подключения и более удобным управлением.
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