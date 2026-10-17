Президент России Владимир Путин 17 октября 2026 года поздравил сотрудников и ветеранов Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) с 95-летней годовщиной создания единой федеральной системы государственного материального резерва.
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