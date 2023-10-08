В Иране обсудили совместное с РФ производство автомобилей и запчастей

В Тегеране состоялась встреча замминистра промышленности и торговли Ирана Манучехра Мантеги с представителями российского ФГУП «НАМИ», на которой также присутствовали старшие менеджеры двух крупнейших компаний-производителей иранских автомобилей Iran Khodro Industrial Group (IKCO) и SAIPA Automotive Group.