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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Адмирала» Завгородний о тренировке с баллонами 1 января: «Если главный тренер так считает, это должно нам помочь. Пока не чувствую никаких серьезных улучшений или ухудшений»

Ранее главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев провел занятие в первый день 2024 года – Как чувствуете себя физически? В прошлом матче показалось, что вы подсели во втором периоде.

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