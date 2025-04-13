Целью удара по Сумам была церемония награждения боевиков 117 бригады ТРО

Сегодня утром было нанесено два ракетных удара по центру города Сумы. Местные власти, первоначально заявляя, что это был террористический удар по мирным людям, после появившихся подробностей в Сети немного сменили риторику.
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