Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
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    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
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Целью удара по Сумам была церемония награждения боевиков 117 бригады ТРО

Целью удара по Сумам была церемония награждения боевиков 117 бригады ТРО

Сегодня утром было нанесено два ракетных удара по центру города Сумы. Местные власти, первоначально заявляя, что это был террористический удар по мирным людям, после появившихся подробностей в Сети немного сменили риторику.

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