В Тамбовской области ликвидировали горение на нефтебазе после атаки БПЛА

Пресс-служба правительства Тамбовской области заявила, что спасатели ликвидировали открытое горение резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», возникшее в результате атаки украинского дрона.
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