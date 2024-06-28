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В Тамбовской области ликвидировали горение на нефтебазе после атаки БПЛА

В Тамбовской области ликвидировали горение на нефтебазе после атаки БПЛА

Пресс-служба правительства Тамбовской области заявила, что спасатели ликвидировали открытое горение резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», возникшее в результате атаки украинского дрона.

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