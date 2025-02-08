Калининградская энергосистема перешла на автономный режим работы

Энергосистема Калининградской области с 8 февраля начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, говорится в сообщении Минэнерго.
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