Названа еще одна помеха для возобновления полетов из России в США

Все санкции Европы незаконны.Они не в праве нос суватт в прсторонние страны.Более того ,в Киеве переворот осуществлен спецслужбами Европы и США.Тоесть они нас ещё судят за свои преступлния.Офигеть наглость!

Eduard

Это к Европе санкции ваодитт надо за перевороты в мире за взорваные газопроводы.В Европе сидят и делают,вид,что не понимают о чем речь.типа:"Газпроводы? Белорусии,Казахстан,Ливия? Мы не понимаем о чем речь! Дурака включили на государственном уровне!