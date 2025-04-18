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Названа еще одна помеха для возобновления полетов из России в США

Названа еще одна помеха для возобновления полетов из России в США

Москва лоббирует открытие Соединенными Штатами своего неба для российских авиалиний в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Все санкции Европы незаконны.Они не в праве нос суватт в прсторонние страны.Более того ,в Киеве переворот осуществлен спецслужбами Европы и США.Тоесть они нас ещё судят за свои преступлния.Офигеть наглость!
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18 час.
Eduard
Это к Европе санкции ваодитт надо за перевороты в мире за взорваные газопроводы.В Европе сидят и делают,вид,что не понимают о чем речь.типа:&quot;Газпроводы? Белорусии,Казахстан,Ливия? Мы не понимаем о чем речь! Дурака включили на государственном уровне!
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18 час.
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