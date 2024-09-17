Кадры освобождения бойцами ВДВ Снагости в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Подразделения ВДВ из состава группировки войск "Север" продолжили улучшение положения по переднему краю и 13 сентября освободили населенный пункт Снагость в Кореневском районе Курской области.
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