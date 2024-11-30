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Царьград

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До пяти человек возросло число жертв отравления в ребиалитационном центре на Алтае

До пяти человек возросло число жертв отравления в ребиалитационном центре на Алтае

Как стало известно в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения директору социального центра, люди начали умирать с 18 ноября.

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