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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит», «Спартак» и ЦСКА могли бы выиграть Лигу конференций. РПЛ – очень сильный турнир». Хавбек «Рубина» Иву о лиге

– На что могут претендовать клубы РПЛ в еврокубках? – Всем известно, что в России очень сильные игроки и сильный футбол.

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