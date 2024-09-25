В «белом доме» Приморья появится новая должность

В правительстве Приморского края введут должность специального представителя губернатора, который будет взаимодействовать в интересах региона с федеральными ведомствами в Москве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
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