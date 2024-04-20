Участников турнира поприветствовали директор Новоаннинской ДЮСШ Виталий Кашин, начальник отдела культуры и спорта администрации района Олег Геращенко, мэр города Новоаннинский Сергей Егоров.
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Участников турнира поприветствовали директор Новоаннинской ДЮСШ Виталий Кашин, начальник отдела культуры и спорта администрации района Олег Геращенко, мэр города Новоаннинский Сергей Егоров.