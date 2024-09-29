19 вещей, предназначение которых удалось выяснить с помощью всезнаек из интернета

В жизни нам то и дело попадаются загадочные вещи, предназначение которых не всегда очевидно. И если наших познаний не хватает, чтобы понять, зачем тот или иной предмет, то тогда на помощь приходит всемогущий интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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