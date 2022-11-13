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«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 16-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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