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Новости Липецка

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В Липецкой области мотоциклист опрокинулся и госпитализирован

В Липецкой области мотоциклист опрокинулся и госпитализирован

33-летний мотоциклист попал в больницу после того, как опрокинулся на трассе под Добринкой.Днём 30 августа в Добринском округе Липецкой области произошло ДТП с участием мотоцикла.

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