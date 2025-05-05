Сцены мультфильмов, которые так и не увидел мир

История игрушек в Китае и злой Мегамозг. Почему сценаристы отказались выпускать это в свет? «Зверополис» фото: кадр из фильмаОшейникиИзначально в мультфильме планировалось обозначение четких границ между хищниками и травоядными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии