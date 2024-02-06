Председатель ВК НПКСК поздравил религиозных деятелей и верующих с праздником Весны

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник передал религиозным деятелям и верующим по всей стране поздравления по случаю праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.