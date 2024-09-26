Председатель российской части Совета по образованию Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития провел переговоры с ведущими университетами провинции Хэйлунцзян

22-26 сентября в качестве Председателя российской части Совета по образованию российско-китайского Комитета мира, дружбы и развития, научного руководителя факультета МЭО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации С.
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