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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби о Мудрике: «Сейчас он готов играть 15-30 минут. Его потенциал очевиден, если «Челси» заплатил за него 100 млн, значит, хорош оценил его качества»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби рассказал о текущей форме Михаила Мудрика .  Украинский вингер был арендовал «шпорами» у «Челси» до конца сезона.

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