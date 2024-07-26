Санкт-Петербург может стать «центром притяжения» для интересующейся избирательными процессами молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. На круглом столе «Общество и выборы» ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов предложил регионам Северо-Запада создать неформальную молодежную площадку для обмена мнениями о выборах.
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