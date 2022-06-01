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Через 50 лет виртуальные дети-тамагочи заменят настоящих, говорят ученые

Через 50 лет виртуальные дети-тамагочи заменят настоящих, говорят ученые

По ее словам, виртуальные дети будут существовать в метавселенной. Их создание практически ничего не будет стоить, а существование потребует минимальных ресурсов.

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