Политика как он...
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Политика как она есть

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Севший на Луне частный модуль Blue Ghost сделал фото восхода Солнца

Севший на Луне частный модуль Blue Ghost сделал фото восхода Солнца

Компания Firefly Aerospace опубликовала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) снимок восхода Солнца, сделанный на поверхности Луны частным модулем Blue Ghost, передает РИА «Новости».

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