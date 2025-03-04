Севший на Луне частный модуль Blue Ghost сделал фото восхода Солнца

Компания Firefly Aerospace опубликовала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) снимок восхода Солнца, сделанный на поверхности Луны частным модулем Blue Ghost, передает РИА «Новости».
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